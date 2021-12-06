В Башкирии ввели обязательную самоизоляцию при подозрении на COVID-19

В Башкирии с 13 октября уже действует режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет. В регионе также введена обязательная вакцинация педагогов, врачей, работников торговли и сферы услуг, промышленности, строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По состоянию на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 49,6%: первым компонентом вакцины привились 2,01 млн человек, полный курс вакцинации прошли 1,77 млн. По последним данным оперштаба, в Башкирии за последние сутки выявлено 632 случая заражения COVID-19 (всего с начала пандемии — 110 282 случая), скончались 36 человек (всего — 3764), выздоровели 639 человек (99 209).