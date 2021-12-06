В Башкирии ввели обязательную самоизоляцию при подозрении на COVID-19
Жителей Башкортостана с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с симптомами заболевания, а также тех, кто контактировал с первыми двумя категориями граждан, будут отправлять на обязательную самоизоляцию. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе внес глава республики Радий Хабиров.
Нововведения не распространяются на тех, кто прошел полный курс вакцинации против коронавируса в течение последних шести месяцев или переболел COVID-19 в течение этого срока, при отсутствии у них симптомов заболевания.
Кроме того, работники общественного транспорта, частные перевозчики и службы такси должны не реже двух раз в сутки проводить обработку поверхностей, которых пассажиры касаются руками, а также влажную уборку пола.
Указом главы республики разрешается работа детских игровых комнат. Их можно посещать при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Помимо этого, нужно иметь при себе сертификат о прохождении вакцинации, справку о перенесенном в течение шести месяцев COVID-19 или медотвод от вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест. Это правило распространяется только на взрослых.
В Башкирии с 13 октября уже действует режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет. В регионе также введена обязательная вакцинация педагогов, врачей, работников торговли и сферы услуг, промышленности, строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По состоянию на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 49,6%: первым компонентом вакцины привились 2,01 млн человек, полный курс вакцинации прошли 1,77 млн. По последним данным оперштаба, в Башкирии за последние сутки выявлено 632 случая заражения COVID-19 (всего с начала пандемии — 110 282 случая), скончались 36 человек (всего — 3764), выздоровели 639 человек (99 209).