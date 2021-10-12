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В Башкирии введут обязательную вакцинацию для учителей и врачей

Ведомости

В Башкортостане с 13 октября введут обязательную вакцинацию от коронавируса для нескольких категорий граждан, в том числе работников образовательной и медицинской сферы, заявила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак на брифинге.

«С 13 октября в Башкирии начнет действовать постановление об обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям отдельных групп категорий граждан. Это коснется образовательных учреждений, медицинских, как государственных, так и частных, все структуры, которые оказывают услуги населению», — цитирует «РИА Новости» главу регионального Роспотребнадзора.

Ранее об обязательной вакцинации нескольких категорий граждан объявили власти Татарстана, Пензенской, Ивановской и других областей. До этого аналогичная норма была введена в большинстве регионов России на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

За последние сутки в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. При этом за сутки выявили 28 190 случаев заражения коронавирусом – минимум с 8 октября. 9 и 11 октября показатель превысил 29 000. Всего в России зарегистрировано 7 832 964 случая заражения коронавирусом.

Ранее по теме: В России за сутки установлен новый рекорд по смертности от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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