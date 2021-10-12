В Башкирии введут обязательную вакцинацию для учителей и врачей
В Башкортостане с 13 октября введут обязательную вакцинацию от коронавируса для нескольких категорий граждан, в том числе работников образовательной и медицинской сферы, заявила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак на брифинге.
«С 13 октября в Башкирии начнет действовать постановление об обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям отдельных групп категорий граждан. Это коснется образовательных учреждений, медицинских, как государственных, так и частных, все структуры, которые оказывают услуги населению», — цитирует «РИА Новости» главу регионального Роспотребнадзора.
Ранее об обязательной вакцинации нескольких категорий граждан объявили власти Татарстана, Пензенской, Ивановской и других областей. До этого аналогичная норма была введена в большинстве регионов России на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
За последние сутки в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. При этом за сутки выявили 28 190 случаев заражения коронавирусом – минимум с 8 октября. 9 и 11 октября показатель превысил 29 000. Всего в России зарегистрировано 7 832 964 случая заражения коронавирусом.