В Башкирии введут обязательную вакцинацию для учителей и врачей

За последние сутки в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. При этом за сутки выявили 28 190 случаев заражения коронавирусом – минимум с 8 октября. 9 и 11 октября показатель превысил 29 000. Всего в России зарегистрировано 7 832 964 случая заражения коронавирусом.