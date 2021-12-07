Верховный суд Татарстана отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов

С 22 октября это же правило касается и поездок в общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального направления. Республика стала первым регионом страны, который ввел подобные ограничения по передвижению. В первый же день действия новых правил было выявлено более 1500 человек без QR-кодов за полдня. Правительство республики позже дало разрешение на проезд в общественном транспорте жителям после прививки первым компонентом вакцины от COVID-19. Такая мера вступила в силу 26 ноября, срок действия QR-кода — 24 дня.