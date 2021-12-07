Верховный суд Татарстана отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов
Верховный суд Татарстана отказался удовлетворить коллективный иск жителей республики, которые выступили против решения о введении QR-кодов и ограничительных мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.
Инициаторы заявления посчитали, что принятое постановление нарушает конституционные права граждан республики, кроме того, они заявили, что подобные ограничения могут приниматься только федеральным законом. Истцы посчитали решение незаконным и подлежащим отмене.
Осенью на фоне пандемии COVID-19 в республике был принят ряд ограничительных мер, чтобы сдержать рост заболеваемости. В частности, с 11 октября посещение кафе, ресторанов, спортзалов и торговых центров возможно только при предъявлении QR-кодов, которые доступны только для тех жителей, которые прошли вакцинацию.
С 22 октября это же правило касается и поездок в общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального направления. Республика стала первым регионом страны, который ввел подобные ограничения по передвижению. В первый же день действия новых правил было выявлено более 1500 человек без QR-кодов за полдня. Правительство республики позже дало разрешение на проезд в общественном транспорте жителям после прививки первым компонентом вакцины от COVID-19. Такая мера вступила в силу 26 ноября, срок действия QR-кода — 24 дня.