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Верховный суд Татарстана отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов

Ведомости

Верховный суд Татарстана отказался удовлетворить коллективный иск жителей республики, которые выступили против решения о введении QR-кодов и ограничительных мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента. 

Инициаторы заявления посчитали, что принятое постановление нарушает конституционные права граждан республики, кроме того, они заявили, что подобные ограничения могут приниматься только федеральным законом. Истцы посчитали решение незаконным и подлежащим отмене. 

Осенью на фоне пандемии COVID-19 в республике был принят ряд ограничительных мер, чтобы сдержать рост заболеваемости. В частности, с 11 октября посещение кафе, ресторанов, спортзалов и торговых центров возможно только при предъявлении QR-кодов, которые доступны только для тех жителей, которые прошли вакцинацию.

С 22 октября это же правило касается и поездок в общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального направления. Республика стала первым регионом страны, который ввел подобные ограничения по передвижению. В первый же день действия новых правил было выявлено более 1500 человек без QR-кодов за полдня. Правительство республики позже дало разрешение на проезд в общественном транспорте жителям после прививки первым компонентом вакцины от COVID-19. Такая мера вступила в силу 26 ноября, срок действия QR-кода — 24 дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных