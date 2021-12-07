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Колокольцев предложил наградить задержавшего стрелка из МФЦ

Ведомости

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложит президенту страны Владимиру Путину наградить полицейского, который сегодня обезвредил и задержал мужчину, открывшего стрельбу в здании многофункционального центра (МФЦ) «Рязанский» в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника», — сказано в сообщении.

Как рассказала Волк, ранее сегодня 45-летний мужчина открыл стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице Москвы. В итоге он убил двух человек, еще четверо, включая 10-летнюю девочку, получили ранения.

Стрелок после нападения скрылся. Его догнал, обезвредил и задержал сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве Георгий Домолаев. Волк отметила, что полицейский сделал это, «несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож». 

«Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв», — резюмировала Волк.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Все они находятся в операционных, взрослые — в НИИ Склифосовского, девочка — в Морозовской больнице.

Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Планируется провести психолого-психиатрическую судебную экспертизу для оценки психического состояния стрелка, заявили в ведомстве. 

Ранее по теме: Мужчина застрелил двух человек в МФЦ Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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