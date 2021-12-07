Колокольцев предложил наградить задержавшего стрелка из МФЦ

Стрелок после нападения скрылся. Его догнал, обезвредил и задержал сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве Георгий Домолаев. Волк отметила, что полицейский сделал это, «несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож».