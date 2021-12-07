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Путин и Собянин открыли 10 новых станций Большой кольцевой линии метро Москвы

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, сообщается на сайте правительства города. Глава государства принял участие в мероприятии в режиме видеоконференции. 

Путин и Собянин запустили девять новых станций — «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую» и «Зюзино», а также одну реконструированную — «Каховскую». Теперь на БКЛ работают в общей сложности 22 станции — это около 44 км пути и 90 км однопутных тоннелей, отметил Путин, речь которого опубликована на сайте Кремля.

«С нового метрокольца будет 44 пересадки на различные направления: пригородные железные дороги, МЦК, МЦД и другие. Сейчас БКЛ метро открыто на 70%» — рассказал Собянин.

После окончания строительства общая протяженность БКЛ составит 70 км. Она будет включать в себя 31 станцию. Таким образом, БКЛ «будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метрокольцо в мире», отметил Путин.

Основные работы по строительству завершат в следующем году, добавил Собянин. В 2023 г. БКЛ «замкнется» и начнет работать в полноценном режиме, рассказал мэр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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