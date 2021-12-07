Путин и Собянин открыли 10 новых станций Большой кольцевой линии метро Москвы

Путин и Собянин запустили девять новых станций — «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую» и «Зюзино», а также одну реконструированную — «Каховскую». Теперь на БКЛ работают в общей сложности 22 станции — это около 44 км пути и 90 км однопутных тоннелей, отметил Путин, речь которого опубликована на сайте Кремля.