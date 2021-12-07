Путин и Собянин открыли 10 новых станций Большой кольцевой линии метро Москвы
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, сообщается на сайте правительства города. Глава государства принял участие в мероприятии в режиме видеоконференции.
Путин и Собянин запустили девять новых станций — «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую» и «Зюзино», а также одну реконструированную — «Каховскую». Теперь на БКЛ работают в общей сложности 22 станции — это около 44 км пути и 90 км однопутных тоннелей, отметил Путин, речь которого опубликована на сайте Кремля.
«С нового метрокольца будет 44 пересадки на различные направления: пригородные железные дороги, МЦК, МЦД и другие. Сейчас БКЛ метро открыто на 70%» — рассказал Собянин.
После окончания строительства общая протяженность БКЛ составит 70 км. Она будет включать в себя 31 станцию. Таким образом, БКЛ «будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метрокольцо в мире», отметил Путин.
Основные работы по строительству завершат в следующем году, добавил Собянин. В 2023 г. БКЛ «замкнется» и начнет работать в полноценном режиме, рассказал мэр.