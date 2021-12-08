Школы Оренбурга и Пскова перейдут на дистанционное обучение
Школы в Оренбурге и Пскове переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Школы Оренбурга начнут работать дистанционно с 9 декабря, в Пскове – с 8 по 10 декабря.
На сайте администрации Оренбурга говорится, что на дистант перейдут ученики всех классов школ. Также власти приостановят работу секций, кружков, в том числе спортивных, в школах и учреждениях допобразования.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем аккаунте в Instagram, что на дистанционное обучение перейдут только школы Пскова, других городов региона это не коснется.
В городе, по данным губернатора, закрыты на карантин 20% классов: 162 – из-за ОРВИ, 40 – из-за коронавируса, поэтому Роспотребнадзор рекомендовал перевести детей на дистанционку. Школьники 5-11 классов будут учиться онлайн, а для учеников начальной школы будут организованы дежурные группы.