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Общество

Школы Оренбурга и Пскова перейдут на дистанционное обучение

Ведомости

Школы в Оренбурге и Пскове переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Школы Оренбурга начнут работать дистанционно с 9 декабря, в Пскове – с 8 по 10 декабря.

На сайте администрации Оренбурга говорится, что на дистант перейдут ученики всех классов школ. Также власти приостановят работу секций, кружков, в том числе спортивных, в школах и учреждениях допобразования.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем аккаунте в Instagram, что на дистанционное обучение перейдут только школы Пскова, других городов региона это не коснется.

В городе, по данным губернатора, закрыты на карантин 20% классов: 162 – из-за ОРВИ, 40 – из-за коронавируса, поэтому Роспотребнадзор рекомендовал перевести детей на дистанционку. Школьники 5-11 классов будут учиться онлайн, а для учеников начальной школы будут организованы дежурные группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных