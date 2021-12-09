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Общество

Россияне назвали желаемый размер трат на подарки детям на Новый год

Ведомости

Большинство россиян готовы купить своему ребенку новогодний подарок дороже 3000 руб., сообщили в Райффайзенбанке по итогам опроса родителей. Такую сумму назвали 61% родителей, годом ранее этот показатель составлял 58%. В опросе участвовали порядка 3000 жителей 13 крупных городов страны, при этом у 56% из них есть дети младше 16 лет.

«Треть родителей хотели бы уложиться с подарком в сумму от одной до трех тысяч рублей. 6% были бы рады потратить до тысячи рублей», — цитирует результаты исследования «РИА Новости».

Четверо из пяти родителей (81%) уверены, что знают, какой подарок ждут их дети на Новый год. Самым популярным подарком стали игрушки (48% детей), их планируют подарить 46% родителей. Среди других подарков, которые чаще всего собираются подарить родители, оказались сладости (их готовы подарить 37% опрошенных) и гаджеты (31%).

Ранее опрос «Одноклассников» и ResearchMe показал, что 46% россиян готовы потратить на новогодние подарки более 3000 руб. Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал сумму от 3000 до 5000 руб., 11% — от 5000 до 7000, 5% — от 7000 до 9000 и 5% — более 9000 руб.

Ранее по теме: Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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