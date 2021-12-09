Россияне назвали желаемый размер трат на подарки детям на Новый год

Ранее опрос «Одноклассников» и ResearchMe показал, что 46% россиян готовы потратить на новогодние подарки более 3000 руб. Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал сумму от 3000 до 5000 руб., 11% — от 5000 до 7000, 5% — от 7000 до 9000 и 5% — более 9000 руб.