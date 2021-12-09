Россияне назвали желаемый размер трат на подарки детям на Новый год
Большинство россиян готовы купить своему ребенку новогодний подарок дороже 3000 руб., сообщили в Райффайзенбанке по итогам опроса родителей. Такую сумму назвали 61% родителей, годом ранее этот показатель составлял 58%. В опросе участвовали порядка 3000 жителей 13 крупных городов страны, при этом у 56% из них есть дети младше 16 лет.
«Треть родителей хотели бы уложиться с подарком в сумму от одной до трех тысяч рублей. 6% были бы рады потратить до тысячи рублей», — цитирует результаты исследования «РИА Новости».
Четверо из пяти родителей (81%) уверены, что знают, какой подарок ждут их дети на Новый год. Самым популярным подарком стали игрушки (48% детей), их планируют подарить 46% родителей. Среди других подарков, которые чаще всего собираются подарить родители, оказались сладости (их готовы подарить 37% опрошенных) и гаджеты (31%).
Ранее опрос «Одноклассников» и ResearchMe показал, что 46% россиян готовы потратить на новогодние подарки более 3000 руб. Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал сумму от 3000 до 5000 руб., 11% — от 5000 до 7000, 5% — от 7000 до 9000 и 5% — более 9000 руб.