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Общество

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки

Ведомости

46% россиян готовы потратить на подарки на Новый год более 3000 руб., сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Одноклассников» и ResearchMe. В опросе приняли участие более 1000 респондентов.

Выяснилось, что более 3000 руб. на подарки готовы потратить 46% респондентов: каждый пятый (25%) — от 3000 до 5000 руб., 11% — от 5000 до 7000, 5% — от 7000 до 9000 и 5% — более 9000 руб., сообщили аналитики.

В исследовании говорится, что в этом году россияне лучше планируют свой бюджет: доля тех, кто не смог назвать, какую сумму готов потратить на подарки, снизилась с 20% в 2020 г. до 8% в 2021 г.

Аналитики рассказали, что 45% планируют покупать подарки в обычных магазинах, 26% — в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах. При выборе подарков опрошенные часто обращают внимание на пользу – 58%, стоимость – 43%, оригинальность – 38% и внешний вид – 23%.

Самые желанные подарки для россиян – деньги, электроника, смартфоны, косметика, парфюмерия и товары по уходу за собой и путешествия. 65% опрошенных предпочитают получать неожиданные подарки, а 25% составляют список того, что хотели бы получить. Не любят получать подарки 10% россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных