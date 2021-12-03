Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на новогодние подарки
46% россиян готовы потратить на подарки на Новый год более 3000 руб., сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Одноклассников» и ResearchMe. В опросе приняли участие более 1000 респондентов.
Выяснилось, что более 3000 руб. на подарки готовы потратить 46% респондентов: каждый пятый (25%) — от 3000 до 5000 руб., 11% — от 5000 до 7000, 5% — от 7000 до 9000 и 5% — более 9000 руб., сообщили аналитики.
В исследовании говорится, что в этом году россияне лучше планируют свой бюджет: доля тех, кто не смог назвать, какую сумму готов потратить на подарки, снизилась с 20% в 2020 г. до 8% в 2021 г.
Аналитики рассказали, что 45% планируют покупать подарки в обычных магазинах, 26% — в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах. При выборе подарков опрошенные часто обращают внимание на пользу – 58%, стоимость – 43%, оригинальность – 38% и внешний вид – 23%.
Самые желанные подарки для россиян – деньги, электроника, смартфоны, косметика, парфюмерия и товары по уходу за собой и путешествия. 65% опрошенных предпочитают получать неожиданные подарки, а 25% составляют список того, что хотели бы получить. Не любят получать подарки 10% россиян.