«Коммерсантъ» узнал подробности расследования стрельбы в московском МФЦ

На допросе стрелявший признал вину и рассказал следователям, что в прошлом году сам изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета. По словам Глазова, оружие ему было нужно, чтобы защищаться от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». При обыске у него дома обнаружили техническое оборудование, которое, вероятно, использовалось для изготовления «перепила», и 16 000 швейцарских франков. При личном досмотре у Глазова нашли крупную сумму в евро, долларах и рублях. Во время следственных действий обвиняемый заявил, что стрелял в других людей, потому что считал, что и они верят в существование коронавируса. Такие слова могут говорить о неадекватности Глазова, поэтому в ближайшее время его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ Склифософского.