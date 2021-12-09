«Коммерсантъ» узнал подробности расследования стрельбы в московском МФЦ
Следователи ГСУ СКР по Москве реконструировали события, которые произошли 7 декабря, когда полковник запаса Сергей Глазов открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве, сообщил «Коммерсантъ».
По данным следствия, Глазов приехал в МФЦ в 15:15 и оставил на улице велосипед Stels. Мужчина подошел к сотруднику центра Владимиру Шеменову и попросил дать ему талончик на получение паспорта (45 лет ему исполнилось 26 августа). Когда Шеменов попросил Глазова надеть маску, тот прыснул ему в лицо из перцового баллончика, достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор. Затем Глазов смертельно ранил охранника Алексея Рузлева и стал беспорядочно стрелять по посетителям МФЦ. Ранения получили четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Когда пистолет стрелка заклинило, его скрутил полицейский, который работал в центре. У Глазова оставалось 20 патронов.
На допросе стрелявший признал вину и рассказал следователям, что в прошлом году сам изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета. По словам Глазова, оружие ему было нужно, чтобы защищаться от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». При обыске у него дома обнаружили техническое оборудование, которое, вероятно, использовалось для изготовления «перепила», и 16 000 швейцарских франков. При личном досмотре у Глазова нашли крупную сумму в евро, долларах и рублях. Во время следственных действий обвиняемый заявил, что стрелял в других людей, потому что считал, что и они верят в существование коронавируса. Такие слова могут говорить о неадекватности Глазова, поэтому в ближайшее время его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ Склифософского.
Глазов в 1993 г. поступил в институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ, до 2010 г. служил в ФСБ и СВР. Причина его досрочного увольнения пока неизвестна, но, по некоторым данным, она связана со здоровьем. Через три года, когда истекла его лицензия на хранение оружия, Глазов не стал продлевать ее и продал свои пистолеты, карабин и гладкоствольное ружье.