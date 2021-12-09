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«Коммерсантъ» узнал подробности расследования стрельбы в московском МФЦ

Ведомости

Следователи ГСУ СКР по Москве реконструировали события, которые произошли 7 декабря, когда полковник запаса Сергей Глазов открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве, сообщил «Коммерсантъ». 

По данным следствия, Глазов приехал в МФЦ в 15:15 и оставил на улице велосипед Stels. Мужчина подошел к сотруднику центра Владимиру Шеменову и попросил дать ему талончик на получение паспорта (45 лет ему исполнилось 26 августа). Когда Шеменов попросил Глазова надеть маску, тот прыснул ему в лицо из перцового баллончика, достал из-за пояса пистолет и убил выстрелом в упор. Затем Глазов смертельно ранил охранника Алексея Рузлева и стал беспорядочно стрелять по посетителям МФЦ. Ранения получили четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Когда пистолет стрелка заклинило, его скрутил полицейский, который работал в центре. У Глазова оставалось 20 патронов.

На допросе стрелявший признал вину и рассказал следователям, что в прошлом году сам изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета. По словам Глазова, оружие ему было нужно, чтобы защищаться от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». При обыске у него дома обнаружили техническое оборудование, которое, вероятно, использовалось для изготовления «перепила», и 16 000 швейцарских франков. При личном досмотре у Глазова нашли крупную сумму в евро, долларах и рублях. Во время следственных действий обвиняемый заявил, что стрелял в других людей, потому что считал, что и они верят в существование коронавируса. Такие слова могут говорить о неадекватности Глазова, поэтому в ближайшее время его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ Склифософского. 

Глазов в 1993 г. поступил в институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ, до 2010 г. служил в ФСБ и СВР. Причина его досрочного увольнения пока неизвестна, но, по некоторым данным, она связана со здоровьем. Через три года, когда истекла его лицензия на хранение оружия, Глазов не стал продлевать ее и продал свои пистолеты, карабин и гладкоствольное ружье. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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