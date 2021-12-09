Эксперт Минздрава заявила о способности вакцины защитить детей от последствий COVID-19
Эксперты Минздрава и Федерального медико-биологического агентства заявили, что вакцинация детей от COVID-19 может защитить их от тяжелых осложнений заболевания, сообщает «Интерфакс».
Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что главная задача врачей в данный момент — защита детей от заболевания с учетом всех рисков.
«Позиция и мирового, и европейского педиатрического сообщества, и нашего российского педиатрического сообщества едина: в этих условиях мы должны подумать, как защитить детей от этой коронавирусной инфекции. Безусловно, должны быть взвешены все риски, естественно, мы всегда используем только зарегистрированные вакцины, которые прошли соответствующие исследования их эффективности и безопасности. И по законам нашей страны вакцинация добровольная», — пояснила специалист на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Намазова-Баранова подчеркнула, что даже те дети, которые перенесли болезнь легко и бессимптомно, часто сталкиваются с тяжелыми последствиями. Прежде всего это выражается в ухудшении состояния разных органов и тканей и познавательных функций. Врачам часто приходится сталкиваться с мультисистемным воспалительным синдромом среди детей, который может угрожать жизни, если не начать лечение на первых стадиях, добавила специалист.
Руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций ФМБА, доктор медицинских наук Сусанна Харит, в свою очередь, заявила о проявляющихся после выздоровления от коронавируса аутоиммунных заболеваниях, которые также стали нередко фиксироваться.
Оба специалиста сошлись во мнении о том, что вакцинация детей и подростков должна быть добровольной, и задача каждого государства — предоставить эту возможность населению для самостоятельного выбора.
Российская вакцина «Спутник М» предназначена для детей и подростков в возрасте 12-17 лет. На данный момент она находится на третьей фазе клинических испытаний, в ней должны принять участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 — плацебо. 19 ноября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в рамках третьей фазы испытаний уже 400 детей получили первый компонент вакцины.