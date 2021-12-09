Эксперт Минздрава заявила о способности вакцины защитить детей от последствий COVID-19

«Позиция и мирового, и европейского педиатрического сообщества, и нашего российского педиатрического сообщества едина: в этих условиях мы должны подумать, как защитить детей от этой коронавирусной инфекции. Безусловно, должны быть взвешены все риски, естественно, мы всегда используем только зарегистрированные вакцины, которые прошли соответствующие исследования их эффективности и безопасности. И по законам нашей страны вакцинация добровольная», — пояснила специалист на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.