Глава СПЧ призвал выдавать QR-коды людям с высоким титром антител к коронавирусу

«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», — заявил он. Фадеев отметил, что есть люди, которые заболели COVID-19 и по каким-то причинам не обращались ко врачу, а также те, кто переболел больше года назад, но все еще имеет высокий уровень антител (сейчас сертификаты переболевших COVID-19 действуют год). Глава совета добавил, что статистики нет, но, видимо, таких людей «миллионы».