Глава СПЧ призвал выдавать QR-коды людям с высоким титром антител к коронавирусу
Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал выдавать QR-коды россиянам, у которых высокий уровень антител к коронавирусу. Об этом он заявил в ходе заседания совета, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».
«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», — заявил он. Фадеев отметил, что есть люди, которые заболели COVID-19 и по каким-то причинам не обращались ко врачу, а также те, кто переболел больше года назад, но все еще имеет высокий уровень антител (сейчас сертификаты переболевших COVID-19 действуют год). Глава совета добавил, что статистики нет, но, видимо, таких людей «миллионы».
Также Фадеев предложил разрешить посещать общественные места по отрицательному результату ПЦР-теста. Глава СПЧ подчеркнул, что ограничения прав и свобод людей нужно минимизировать, однако и борьбе с коронавирусом мешать нельзя.
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест.
По данным собеседника «Ведомостей» в комитете Госдумы по охране здоровья, законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 г. Первое чтение обоих законопроектов сейчас назначено на 16 декабря, при этом дата последнего в этом году заседания Госдумы – 22 декабря.