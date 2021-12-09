Властям предложили ввести льготы на COVID-free зоны и отказаться от термина «QR-код»

Но, как подчеркивает ОП, должен быть пересмотрен сам механизм реализации концепции законопроекта – через использование QR-кодов. Эксперты, в частности, зафиксировали наличие в российском обществе «широких групп [граждан], для которых по причинам мировоззренческого характера» использование QR-кодов даже в контексте противоэпидемических мероприятий является «неприемлемым».