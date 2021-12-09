Властям предложили ввести льготы на COVID-free зоны и отказаться от термина «QR-код»Общественная палата дала заключение на инициативы правительства
Общественная плата (ОП) опубликовала заключение по итогам экспертизы двух законопроектов, внесенных 12 ноября в Госдуму правительством – о QR-кодах в общественных местах, а также на междугороднем и международном транспорте. Их обсуждение прошло 26 ноября в ОП.
Коронавирусный контекст
ОП отмечает, что «существующая эпидемиологическая ситуация и статистические данные вызывают беспокойство у экспертов и широкой общественности»: «Продолжают появляться новые штаммы вируса COVID-19, содержащие множественные мутации, которые в потенциале повышают контагиозность заболевания».
Учитывая интерес в «сбережении народа», ОП считает актуальной выработку «наиболее эффективных, взвешенных, сбалансированных решений» по борьбе с пандемией. ОП предлагает запретить механизмы, которые дадут вернуться к «нормальному образу жизни» гражданам, которые привились, переболели или имеют именную защиту от ковида.
Но, как подчеркивает ОП, должен быть пересмотрен сам механизм реализации концепции законопроекта – через использование QR-кодов. Эксперты, в частности, зафиксировали наличие в российском обществе «широких групп [граждан], для которых по причинам мировоззренческого характера» использование QR-кодов даже в контексте противоэпидемических мероприятий является «неприемлемым».
В отношении инициатив правительства, безусловно, наблюдается «немало спекуляций» в информационном поле, говорится в заключении ОП: «За день до проведения публичного обсуждения законопроектов информационно-технологический отдел ОП зафиксировал подозрительную сетевую активность – из 40 000 обращений, которые поступили накануне, с уникальных IP-адресов поступило только 46%».
В верифицированных обращениях в отдельных случаях сообщается о нарушении конституционных прав граждан, к примеру, на свободное передвижение, участие в культурной жизни и т.д. Но, как подчеркивается в заключении ОП, ограничения возможны в интересах обеспечения здоровья и безопасности граждан.
Достигнуть поставленным законопроектами целей возможно при «значительной информационно-просветительской работы» власти, СМИ и организаций. Людям не хватает сведений о безопасности персональных данных при вакцинации, а также о заболеваемости и смертности, в том числе среди вакцинированных граждан, следует из заключения ОП.
Что предлагают эксперты ОП
Нужно отказаться от упоминания в тексте законопроекта термина «QR-код» и использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста, говорится в рекомендациях ОП по итогам прошедшего обсуждения. Предложенный сейчас термин является «отпугивающим для большого числа граждан».
С учетом сложившийся социально-экономической ситуации предлагается в целях восстановления экономической активности полностью освободить от ограничений организации, которые формируют зоны COVID-free.
Необходимо утверждение Минздравом единого официального перечня противопоказаний для вакцинации, обновляемого на регулярной основе, говорится в заключении ОП.
Представляется целесообразной разработка и реализация дополнительных мер, направленных на ужесточение контроля за необоснованными отказами в предоставлении медотвода от вакцинации.
Не требовать QR-код на транспорте в случае выдворения из России, направления к месту лечения и обратно, сопровождения пассажира-инвалида, поездки на похороны и «в иных тяжелых жизненных ситуациях».
Проработать механизм поддержки граждан, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации, а также невакцинированных граждан пожилого возраста, беременных и кормящих матерей на самоизоляции.
Должна быть проведена вакцинация граждан, которые ранее приобрели поддельные сертификаты о прививках от ковида, говорится в заключении ОП. Иными словами – амнистия для таких граждан.
Требуется уточнить основания для проверки документов, удостоверяющих личность (как предполагается – вместе с QR-кодами), на входе в организации, ведь оснований для проверки таких документов у сотрудников ЧОПов, к примеру, нет.