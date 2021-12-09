Суд отправил под домашний арест жену владельца «Рив Гош» Инну Мейер

«Юлмарт» до 2016 г., по данным Data Insight, был крупнейшим онлайн-ритейлером в России с оборотом в 36,6 млрд руб. Но из-за начавшегося корпоративного конфликта компания уступила лидерство Wildberries. Сам конфликт случился из-за того, что Мейер и Костыгин (под их контролем находилось 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Одна из фирм последнего тогда утверждала, что Костыгин пытался принудить его продать долю в компании по заниженной цене или запустить контролируемое банкротство. В итоге он был вынужден обратиться в Лондонский суд за защитой прав и за консультациями – к инвесткомпании А1. Сама компания «Юлмарт» прекратила свою деятельность весной 2020 г., ее структуры сейчас находятся в процессе банкротства.