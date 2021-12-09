Путин исключил «опрометчивость» в принятии закона о QR-кодах на транспорте

Президент пояснил, что властям следует «действовать очень аккуратно и взвешенно, понимать, что происходит». Процедура должна быть для людей максимально понятной и прозрачной, чтобы не создавать им дополнительных проблем, подчеркнул он. В то же время, по словам Путина, сейчас мнения самих граждан разнятся. Так, одни выступают против прививок и выражают несогласие с любыми ограничениями, тогда как другие поддерживают вакцинацию и «требуют в том числе от представителей власти на местах и в регионах, чтобы их оградили от тех, кто не привит».