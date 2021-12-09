Путин исключил «опрометчивость» в принятии закона о QR-кодах на транспорте
Закон о введении обязательства по предъявлению QR-кода о вакцинации от коронавируса для использования общественного транспорта нужно дополнительно проработать, правительство постарается не принимать опрометчивых решений, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», — сказал он. Сам законопроект глава государства назвал «рамочным».
Путин подчеркнул, что нужно быть «очень аккуратными» при принятии подобных решений. «Мы перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, и посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся, поэтому прежде чем решения будут приняты окончательно, их нужно проработать», — резюмировал он.
Президент пояснил, что властям следует «действовать очень аккуратно и взвешенно, понимать, что происходит». Процедура должна быть для людей максимально понятной и прозрачной, чтобы не создавать им дополнительных проблем, подчеркнул он. В то же время, по словам Путина, сейчас мнения самих граждан разнятся. Так, одни выступают против прививок и выражают несогласие с любыми ограничениями, тогда как другие поддерживают вакцинацию и «требуют в том числе от представителей власти на местах и в регионах, чтобы их оградили от тех, кто не привит».
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. Второй законопроект предполагает внесение изменений в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта для введения QR-кодов в самолетах и поездах. До 1 февраля будет установлен переходный период — вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Планируется, что обе нормы будут действовать до 1 июня 2022 г.