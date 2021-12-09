В Госдуме предложили передать полномочия Минюста по определению иноагентов судам

Другие поправки к законопроекту направил в Госдуму в ноябре Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Сегодня президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ сказал, что согласен с идеей об обсуждении закона с профессиональным сообществом. «Эту работу нужно обязательно провести. Посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит», — сказал Путин. По его словам, в отношении СМИ надо «действовать очень аккуратно».