В Госдуме предложили передать полномочия Минюста по определению иноагентов судам
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли второй законопроект с поправками к закону об иностранных агентах. Документ предполагает, в частности, передачу полномочий Минюста по признанию НКО, физических и юридических лиц иностранными агентами судам.
«Предлагаемые меры по передаче суду права признавать юридическое или физическое лицо иностранным агентом уравняют права этих лиц и федеральных органов исполнительной власти перед судом и позволят закрепить принцип презумпции невиновности в правоприменительной практике», — указывают авторы законопроекта.
Изначально иностранными агентами в России должны были признавать тех, кто работает в стране, но в интересах другого государства и за счет его средств, указывают авторы документа. Однако в ходе правоприменительной практики выяснилось, что основания для признания иноагентами слишком размыты, поэтому их необходимо доработать.
«Существующие критерии признания физического либо юридического лица иностранным агентом трактуются неоднозначно и не позволяют выявить прямую связь между деятельностью физического либо юридического лица и интересами иностранного государства и иного лица», — говорится в тексте пояснительной записки.
Поэтому, чтобы точно выявлять факт зависимости организации или человека от иностранного государства или иного лица, предлагается ввести понятие «иностранный принципал», которое обозначает любое иностранное правительство, иностранную политическую партию, иностранное юридическое лицо, корпорацию или организацию, а также объединение лиц.
Следующим пунктом поправок является уточнение критериев, по которому устанавливается связь между российским юридическим или физическим лицом и «иностранным принципалом». Так, авторы предлагают признавать иностранными агентами только тех российских лиц, которые осуществляют свою деятельность по приказу, поручению, запросу, указанию или контролю «иностранного принципала». При этом еще одним критерием для признания иноагентом должен быть факт финансирования «иностранным принципалом» на сумму не менее 30% от всех оборотных активов российского юридического лица.
«По оценкам объектов регулирования закона о средствах массовой информации, иностранное финансирование в размере не менее 30% от оборотных активов является достаточным основанием для установления зависимости между иностранными принципалом и российским лицом», — отмечают авторы законопроекта.
Вместо того, чтобы без предупреждения вносить российских физических и юридических лиц в реестры иноагентов, предлагается сначала направлять предупреждение о нарушении закона и предоставлять три месяца на устранение этих нарушений.
Из закона также предлагается убрать положения, обязывающие физлиц-иноагентов учреждать российское юрлицо и маркировать сообщения, которые относятся к частной жизни либо носят личный характер. Еще одно положение законопроекта освобождает физлиц-иноагентов от отчетов по тратам на суммы меньше 100 000 руб.
«Предлагаемые изменения сократят бюрократическую волокиту, связанную с организацией юридического лица, а также станут дополнительной гарантией для журналистов по свободному ведению их деятельности», — отмечается в тексте законопроекта.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в текущем году.
Другие поправки к законопроекту направил в Госдуму в ноябре Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Сегодня президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ сказал, что согласен с идеей об обсуждении закона с профессиональным сообществом. «Эту работу нужно обязательно провести. Посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит», — сказал Путин. По его словам, в отношении СМИ надо «действовать очень аккуратно».