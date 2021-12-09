Минздрав зарегистрировал препарат для лечения СМА «Золгенсма»

В мире существует три лекарства для лечения СМА. Теперь все три зарегистрированы в России. Ранее, в 2019 г., соответствующие документы получили препарат «Спинраза» (нусинерсен) от американской компании Biogen, а 26 ноября 2020 г. — «Эврисди» (рисдиплам) швейцарской Roche. Последний из трех лекарств применяется перорально, два других вводятся инъекционно.