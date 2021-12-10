Более 100 жителей Норильска ночевали в городском центре культуры из-за метели

«Был сильный ветер 15-20 м/с, местами до 27 м/с. Видимость была практически нулевой, была закрыта дорога Норильск — Кайеркан (часть города) — аэропорт Алыкель. И порядка 120 человек, кто не смог уехать в Кайеркан, заночевали в городском центре культуры. Там они были обеспечены водой и чаем», — пояснил представитель мэрии. Он также добавил, что в Кайеркане также разметили людей в местном доме культуры.