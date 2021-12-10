Более 100 жителей Норильска ночевали в городском центре культуры из-за метели
В Норильске более 120 жителей города провели ночь в городском центре культуры из-за ухудшения погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города. Местами скорость ветра доходила до 27 м/с, а видимость была практически нулевой.
«Был сильный ветер 15-20 м/с, местами до 27 м/с. Видимость была практически нулевой, была закрыта дорога Норильск — Кайеркан (часть города) — аэропорт Алыкель. И порядка 120 человек, кто не смог уехать в Кайеркан, заночевали в городском центре культуры. Там они были обеспечены водой и чаем», — пояснил представитель мэрии. Он также добавил, что в Кайеркане также разметили людей в местном доме культуры.
Такие погодные условия не редкость для города, пояснили в мэрии. Из-за метелей часто происходит закрытие автодорог, однако к утру 9 декабря дорога открылась, погода безветренная.
Население Норильска около 180 000 человек. Он находится в 300 км от Северного полярного круга. Ранее в городе наступила полярная ночь, она продлится до 13 января 2022 г.