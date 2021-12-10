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Более 100 жителей Норильска ночевали в городском центре культуры из-за метели

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В Норильске более 120 жителей города провели ночь в городском центре культуры из-за ухудшения погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города. Местами скорость ветра доходила до 27 м/с, а видимость была практически нулевой.

«Был сильный ветер 15-20 м/с, местами до 27 м/с. Видимость была практически нулевой, была закрыта дорога Норильск — Кайеркан (часть города) — аэропорт Алыкель. И порядка 120 человек, кто не смог уехать в Кайеркан, заночевали в городском центре культуры. Там они были обеспечены водой и чаем», — пояснил представитель мэрии. Он также добавил, что в Кайеркане также разметили людей в местном доме культуры.

Такие погодные условия не редкость для города, пояснили в мэрии. Из-за метелей часто происходит закрытие автодорог, однако к утру 9 декабря дорога открылась, погода безветренная. 

Население Норильска около 180 000 человек. Он находится в 300 км от Северного полярного круга. Ранее в городе наступила полярная ночь, она продлится до 13 января 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных