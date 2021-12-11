В России за сутки выявили 30 288 случаев коронавируса
За последние сутки в стране зафиксировали 30 288 новых случаев коронавируса, из них 8% не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб. Умер в течение 24 часов 1171 человек, выздоровели 36 446 пациентов.
Днем ранее коронавирус выявили у 30 873 жителей России, умерли 1176 пациентов с COVID-19.
Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве (+3140), Санкт-Петербурге (+2045), Московской (+1833), Самарской (+733) областях и Краснодарском крае (+721). За сутки в столице госпитализированы 760 человек, скончались 86 пациентов, на ИВЛ находится 581 человек. После прохождения лечения от коронавируса в городе выздоровели еще 3584 пациента.
С начала пандемии в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса, умер 288 351 человек, выздоровели 8 709 964 жителя.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос на 2 п. п. до 55,7%, сообщила 10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова. Эпидемиологическая ситуация в целом улучшилась в 12 российских регионах.