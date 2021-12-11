В России за сутки выявили 30 288 случаев коронавируса

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве (+3140), Санкт-Петербурге (+2045), Московской (+1833), Самарской (+733) областях и Краснодарском крае (+721). За сутки в столице госпитализированы 760 человек, скончались 86 пациентов, на ИВЛ находится 581 человек. После прохождения лечения от коронавируса в городе выздоровели еще 3584 пациента.