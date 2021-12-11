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Общество

В России за сутки выявили 30 288 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировали 30 288 новых случаев коронавируса, из них 8% не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб. Умер в течение 24 часов 1171 человек, выздоровели 36 446 пациентов.

Днем ранее коронавирус выявили у 30 873 жителей России, умерли 1176 пациентов с COVID-19. 

Наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве (+3140), Санкт-Петербурге (+2045), Московской (+1833), Самарской (+733) областях и Краснодарском крае (+721). За сутки в столице госпитализированы 760 человек, скончались 86 пациентов, на ИВЛ находится 581 человек. После прохождения лечения от коронавируса в городе выздоровели еще 3584 пациента.

С начала пандемии в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса, умер 288 351 человек, выздоровели 8 709 964 жителя.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос на 2 п. п. до 55,7%, сообщила 10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова. Эпидемиологическая ситуация в целом улучшилась в 12 российских регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных