Правительство направит 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки
На поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда правительства направят еще 5,5 млрд руб. Распоряжение об этом 10 декабря подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
По подсчетам властей, мера позволит улучшить жилищные условия не менее чем 622 000 граждан. Дополнительные средства решено выделить в связи с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов, отмечают в правительстве.
Программу «Льготная ипотека» запустили в 2020 г. в качестве одной из мер поддержки россиян и строительной отрасли. Она позволяет получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома, разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.
Для всех регионов установлена одинаковая максимальная сумма кредита – 3 млн руб., а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Программа льготной ипотеки будет действовать до 1 июля 2022 г.
Льготную программу «Господдержка 2020» нужно продлить после июля 2022 г. хотя бы для определенных категорий граждан, говорил председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, льготная ипотека «показала очень хорошие эффекты», а программа выгодна для государства.
Изначально мера позволяла взять ипотеку на покупку жилья в новостройке по ставке до 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных регионов. Предполагалось, что программа завершится к ноябрю 2020 г., однако правительство решило пролонгировать меру, изменив ее условия.