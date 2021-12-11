Правительство направит 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

Изначально мера позволяла взять ипотеку на покупку жилья в новостройке по ставке до 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных регионов. Предполагалось, что программа завершится к ноябрю 2020 г., однако правительство решило пролонгировать меру, изменив ее условия.