Южная Корея сообщила о завозе «омикрон»-штамма из России

В Южной Корее выявлен первый случай «омикрон»-штамма коронавируса у человека, который прибыл в республику из России. В целом в Корее новый штамм зафиксировали у 90 человек, 23 из которых завезли его из других стран, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).