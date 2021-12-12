Южная Корея сообщила о завозе «омикрон»-штамма из России
В Южной Корее выявлен первый случай «омикрон»-штамма коронавируса у человека, который прибыл в республику из России. В целом в Корее новый штамм зафиксировали у 90 человек, 23 из которых завезли его из других стран, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).
Гражданство прибывшего из России не раскрывается, известно лишь, что он не является жителем Кореи. Он въехал в республику 27 ноября, сейчас изучаются детали его маршрута и возможные пути заражения, рассказали в агентстве.
За последние сутки в стране подтвердили 15 новых случаев заболевания «омикрон»-штаммом, из которых четыре связаны с завозом из-за рубежа: два человека прилетели в Сеул из Конго, еще по одному — из Великобритании и России.
Впервые новый вариант COVID-19 обнаружили в Южной Корее у пары, вернувшейся из Нигерии 24 ноября. Также «омикрон» выявляли у людей, которые посещали ЮАР, Мозамбик и Эфиопию.
По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России зарегистрировали два случая заражения омикроном — у граждан, вернувшихся из ЮАР.
Правительство России полностью запретило въезд в страну гражданам девяти стран Африки и Гонконга, отменив существовавшие ранее исключения для дипломатов и других категорий граждан.
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.