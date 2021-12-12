В России до 2025 года продлен упрощенный порядок ввоза медицинских изделий
Правительство России на три года продлило упрощенный порядок ввоза в страну медицинских изделий, который был принят в рамках борьбы с коронавирусом. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Ранее предполагалось, что такой порядок будет действовать до 1 января 2022 г., но власти решили продлить его до 2025 г. Упрощенная процедура позволяет получить необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки, отмечают в правительстве. В список входит около 450 наименований медизделий, отмечал премьер-министр на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, на три года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий. По словам Мишустина, это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.
Ранее правительство также продлило упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения больных с коронавирусной инфекцией до 1 января 2023 г.
В апреле 2020 г. российские производители и поставщики медицинских изделий опубликовали открытое письмо к премьеру Михаилу Мишуcтину с предложением расширить список медицинских изделий для ускоренной регистрации, чтобы восполнить их возможную нехватку у российских клиник в условиях нарастания эпидемии коронавируса в России.
«Однако одними масками и перчатками с эпидемией не справиться, —говорил гендиректор ООО «Медрелис» Юрий Матвиенко, выступивший инициатором обращения. — Поэтому мы решили собрать подписи с представителей отрасли в поддержку письма и заявить правительству Российской Федерации о необходимости расширения списка медицинских изделий для ускоренной регистрации и вывода на рынок для борьбы с эпидемией COVID-19».