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Общество

В России до 2025 года продлен упрощенный порядок ввоза медицинских изделий

Ведомости

Правительство России на три года продлило упрощенный порядок ввоза в страну медицинских изделий, который был принят в рамках борьбы с коронавирусом. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Ранее предполагалось, что такой порядок будет действовать до 1 января 2022 г., но власти решили продлить его до 2025 г. Упрощенная процедура позволяет получить необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки, отмечают в правительстве. В список входит около 450 наименований медизделий, отмечал премьер-министр на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, на три года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий. По словам Мишустина, это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких. 

Ранее правительство также продлило упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения больных с коронавирусной инфекцией до 1 января 2023 г. 

В апреле 2020 г. российские производители и поставщики медицинских изделий опубликовали открытое письмо к премьеру Михаилу Мишуcтину с предложением расширить список медицинских изделий для ускоренной регистрации, чтобы восполнить их возможную нехватку у российских клиник в условиях нарастания эпидемии коронавируса в России. 

«Однако одними масками и перчатками с эпидемией не справиться, —говорил гендиректор ООО «Медрелис» Юрий Матвиенко, выступивший инициатором обращения. — Поэтому мы решили собрать подписи с представителей отрасли в поддержку письма и заявить правительству Российской Федерации о необходимости расширения списка медицинских изделий для ускоренной регистрации и вывода на рынок для борьбы с эпидемией COVID-19».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных