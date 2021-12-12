В России до 2025 года продлен упрощенный порядок ввоза медицинских изделий

Ранее предполагалось, что такой порядок будет действовать до 1 января 2022 г., но власти решили продлить его до 2025 г. Упрощенная процедура позволяет получить необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки, отмечают в правительстве. В список входит около 450 наименований медизделий, отмечал премьер-министр на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.