Производители и поставщики призвали упростить регистрацию медизделий

С момента карантина отечественные производители оказались без комплектующих и когда мы их получим, вообще неизвестно, говорит директор ООО «НПЦ «Астра» Владимир Патосин: предотвратить массовый завоз импортного оборудования из имеющихся на складах (а значит не всегда нового) можно только ускоренной регистрацией новых отечественных медицинских изделий. Если все оставить как есть, то это приведет к уходу с рынка качественных импортных медицинских изделий со средним и низким ценовым диапазоном, считает исполнительный директор ООО «ЛАД» Талаев Дмитрий, а также снижению конкуренции, снижению количества и качества российских медицинских изделий и увеличению их цены, невыходу на рынок продукции, которая отсутствует у российских производителей в принципе. Упрощение процедур регистрации медицинской техники, реагентов, расходных материалов или отказ от этой регистрации давно перезревшая проблема, поясняет гендиректор ООО «Петролаб» Станислав Мазаев: «По причине сложности и дороговизны этой регистрации российское здравоохранение лишено многих современных медицинских решений. Считаю, что та импортная продукция, которая зарегистрирована американским FDA или имеет европейскую регистрацию CE может быть допущения на рынок России без ограничений». В сегодняшней ситуации, считает гендиректор ООО «ГЕМ» Станислав Гольдберг, выход один — «доверить ситуацию добросовестности поставщиков, производителей и в первую очередь пользователей такой продукции».