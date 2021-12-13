МЧС сообщило о завершении поисковых работ на шахте «Листвяжная»
Горноспасатели подняли тело последнего погибшего в аварии на шахте «Листвяжная» и завершили поисковые работы, сообщило главное управление МЧС по Кемеровской области. В результате аварии погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.
Во время аварийно-восстановительных работ специалисты возвели 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановили шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг и запустили в нормальном режиме вентилятор главного проветривания шахты. Горноспасатели вместе с работниками шахты продолжат восстанавливать доаварийный режим проветривания горных выработок шахты и усиливать изоляцию выработанного пространства с помощью взрывоустойчивых перемычек, рассказали в ведомстве.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана.
В результате пострадали несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, погибли. Следственный комитет возбудил два уголовных дела и предъявил обвинение руководству шахты в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторам Ростехнадзора – в халатности при проведении проверок.