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МЧС сообщило о завершении поисковых работ на шахте «Листвяжная»

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Горноспасатели подняли тело последнего погибшего в аварии на шахте «Листвяжная» и завершили поисковые работы, сообщило главное управление МЧС по Кемеровской области. В результате аварии погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.

Во время аварийно-восстановительных работ специалисты возвели 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановили шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг и запустили в нормальном режиме вентилятор главного проветривания шахты. Горноспасатели вместе с работниками шахты продолжат восстанавливать доаварийный режим проветривания горных выработок шахты и усиливать изоляцию выработанного пространства с помощью взрывоустойчивых перемычек, рассказали в ведомстве.

25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана.

В результате пострадали несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, погибли. Следственный комитет возбудил два уголовных дела и предъявил обвинение руководству шахты в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторам Ростехнадзора – в халатности при проведении проверок.

Ранее по теме: Руководители СДС и «СДС-угля» признали ответственность за аварию на «Листвяжной»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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