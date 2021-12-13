МЧС сообщило о завершении поисковых работ на шахте «Листвяжная»

В результате пострадали несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, погибли. Следственный комитет возбудил два уголовных дела и предъявил обвинение руководству шахты в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторам Ростехнадзора – в халатности при проведении проверок.