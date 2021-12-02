Руководители СДС и «СДС-Угля» признали ответственность за аварию на «Листвяжной»

Федяев также сказал, что не снимает с себя ответственности за случившееся. По его словам, компания никогда не экономила на средствах безопасности и защиты, покупала самое новое оборудование. На «Листвяжной» есть трехступенчатый контроль: газоанализаторы на лампах, система «Микон-3», переносные газовые анализаторы. «Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул... Я готов понести любую ответственность», — подчеркнул он.