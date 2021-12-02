Руководители СДС и «СДС-Угля» признали ответственность за аварию на «Листвяжной»
Президент холдинга СДС Михаил Федяев и генеральный директор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев признали свою ответственность за аварию на шахте «Листвяжная» и гибель 51 человека. Об этом они заявили на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
«Внешние факторы официально показывали, что там (на шахте. — Ред.) все замечательно, но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, так как гибель 51 человека — это катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы... Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания», — заявил Алексеев (цитата по «Интерфаксу»).
Федяев также сказал, что не снимает с себя ответственности за случившееся. По его словам, компания никогда не экономила на средствах безопасности и защиты, покупала самое новое оборудование. На «Листвяжной» есть трехступенчатый контроль: газоанализаторы на лампах, система «Микон-3», переносные газовые анализаторы. «Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул... Я готов понести любую ответственность», — подчеркнул он.
50% акций «СДС-Угля», который владеет «Листвяжной», принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, еще по 25% — Владимиру и Андрею Гридиным.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. В результате пострадало несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пять горноспасателей, погибли. В шахте продолжаются поиски их тел. Следственный комитет возбудил два уголовных дела и предъявил обвинение руководству шахты в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторам Ростехнадзора – в халатности при проведении проверок.