Путин назвал причины аварии на шахте «Листвяжная»

25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. В результате пострадало несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, погибли. В шахте продолжаются поиски их тел. Следственный комитет возбудил два уголовных дела и предъявил обвинение руководству шахты в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторам Ростехнадзора – в халатности при проведении проверок.