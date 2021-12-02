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Путин назвал причины аварии на шахте «Листвяжная»

Ведомости

Причинами аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля за производством работ со стороны руководства, а также нарушения со стороны сотрудников Ростехнадзора, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Ключевые вещи все-таки зачитаю. Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ... проводимых при повышенной загазованности метана. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались», — заявил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Также установлено, что руководство шахты систематически скрывало факты превышения предельно допустимой концентрации метана, добавил он.

25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. В результате пострадало несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, погибли. В шахте продолжаются поиски их тел. Следственный комитет возбудил два уголовных дела и предъявил обвинение руководству шахты в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторам Ростехнадзора – в халатности при проведении проверок.

Ранее по теме: Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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