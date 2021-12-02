Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах России

На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Поисковые работы продолжаются.