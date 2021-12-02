Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах России
Прокурорские проверки будут проведены во всех регионах России, где добывается уголь, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
«С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мною принято решение о проведении масштабных проверок всех шахт в 10 угледобывающих регионах — республики Коми, Саха (Якутия), Тыва, Приморский и Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области, Чукотский автономный округ», - сказал Краснов (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что прокуратура совместно с другими ведомствами провела проверки во всех шахтах региона. В ходе проверок были выявлены более 600 нарушений законодательства.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана.
На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Поисковые работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.