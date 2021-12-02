Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения правил безопасности в шахтах
Ответственность за нарушение требований безопасности в шахтах необходимо ужесточить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. В частности, глава государства предложил ввести административное приостановление деятельности предприятия, где будут найдены серьезные нарушения. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности <…> Сегодня наказание, предусмотренное за текущее нарушение в виде административных каких-то наказаний. А вот наказаний в виде административного приостановления деятельности не предусмотрено», — заявил президент.
Он отметил, что нужно уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Также Путин призвал подумать о введении финансовой ответственности предприятий за нарушения.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана.
На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Поисковые работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.