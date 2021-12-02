Суд признал погибшими 36 оставшихся в «Листвяжной» человек
Суд признал погибшими 36 человек, которые до сих пор находятся в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, еще четыре семьи отказались подписать документы, пока не увидят тела своих родственников, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«На сегодня решением судов установлен факт смерти 36 человек, которые находятся сейчас под землей, четыре человека отказались подписывать заявление, хотят увидеть вначале своих родных и близких», — сообщил Цивилев. Он рассказал, что на поверхность подняли 13 тел погибших, еще 38 находятся под землей.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана.
На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Поисковые работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.