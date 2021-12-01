МЧС сообщило о стабилизации газовой обстановки в шахте «Листвяжная»
Газовая атмосфера в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стабилизировалась, но разведку пока что проводить нельзя, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным МЧС, за прошедшие сутки производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы. «В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но еще не позволяет производить разведку», — сообщили в ведомстве.
В министерстве рассказали, что накануне в ходе технического совета было решено разработать мероприятия, которые помогут создать безопасную газовую атмосферу в шахте. Также ведется бурение скважин — они пройдены на 80%, и планируется дополнительно пробурить еще три скважины.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана.
На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Поисковые работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.