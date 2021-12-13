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В Госдуме заявили о доработке законопроекта о QR-кодах на транспорте

Ведомости

Законопроект о введении обязательных QR-кодов на транспорте будет дорабатываться, заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев по итогам заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главного санитарного врача Анны Поповой. 

«Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться», — заявил Васильев. 

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об обязательных QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения — Совет думы рассмотрит этот вопрос 13 декабря. Он сослался на позицию президента Владимира Путина, которую тот высказал на встрече с членами совета по правам человека. Президент сообщил, как напомнил Володин, что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно».

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. 

Второй законопроект предполагает внесение изменений в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта для введения QR-кодов в самолетах и поездах. До 1 февраля будет установлен переходный период — вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Планируется, что обе нормы будут действовать до 1 июня 2022 г.

Ранее по теме: Госдума отложит рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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