В Госдуме заявили о доработке законопроекта о QR-кодах на транспорте
Законопроект о введении обязательных QR-кодов на транспорте будет дорабатываться, заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев по итогам заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главного санитарного врача Анны Поповой.
«Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться», — заявил Васильев.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об обязательных QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения — Совет думы рассмотрит этот вопрос 13 декабря. Он сослался на позицию президента Владимира Путина, которую тот высказал на встрече с членами совета по правам человека. Президент сообщил, как напомнил Володин, что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно».
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе.
Второй законопроект предполагает внесение изменений в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта для введения QR-кодов в самолетах и поездах. До 1 февраля будет установлен переходный период — вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Планируется, что обе нормы будут действовать до 1 июня 2022 г.