В СК рассказали о состоянии напавшего на православную гимназию в Серпухове
Молодой человек, который утром 13 декабря напал на православную классическую гимназию на территории Серпуховского женского монастыря, выжил и находится в реанимации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольгу Врадий.
«Ему проводят реанимационные мероприятия в больнице», — рассказала Врадий. По данным областного управления МВД, юноша произвел «самоподрыв» у здания гимназии. По предварительным данным, пострадал сам нападавший и 15-летний подросток.
Около 8:00 13 декабря в православной гимназии при Введенском женском монастыре в подмосковном Серпухове взорвалась самодельная бомба. По данным ГУМВД, 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с женским монастырем, «произвел самоподрыв» в помещении гимназии. По данным «РИА Новости», пострадали десять человек.
Собеседник «Интерфакса» рассказал, что устроивший взрыв молодой человек раньше был воспитанником церковно-приходской школы. По предварительным данным, мотивом преступления стала «ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, нападавший подвергался «буллингу» во время учебы. ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ст. 223.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).