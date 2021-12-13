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В СК рассказали о состоянии напавшего на православную гимназию в Серпухове

Ведомости

Молодой человек, который утром 13 декабря напал на православную классическую гимназию на территории Серпуховского женского монастыря, выжил и находится в реанимации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольгу Врадий.

«Ему проводят реанимационные мероприятия в больнице», — рассказала Врадий. По данным областного управления МВД, юноша произвел «самоподрыв» у здания гимназии. По предварительным данным, пострадал сам нападавший и 15-летний подросток.

Около 8:00 13 декабря в православной гимназии при Введенском женском монастыре в подмосковном Серпухове взорвалась самодельная бомба. По данным ГУМВД, 18-летний выпускник гимназии, расположенной рядом с женским монастырем, «произвел самоподрыв» в помещении гимназии. По данным «РИА Новости», пострадали десять человек.

Собеседник «Интерфакса» рассказал, что устроивший взрыв молодой человек раньше был воспитанником церковно-приходской школы. По предварительным данным, мотивом преступления стала «ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, нападавший подвергался «буллингу» во время учебы. ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ст. 223.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). 

Ранее по теме: В Серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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