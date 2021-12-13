В СК рассказали о состоянии напавшего на православную гимназию в Серпухове

Собеседник «Интерфакса» рассказал, что устроивший взрыв молодой человек раньше был воспитанником церковно-приходской школы. По предварительным данным, мотивом преступления стала «ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, нападавший подвергался «буллингу» во время учебы. ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ст. 223.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).