Во Франции отправили в тюрьму бывшего главу администрации Саркози

Общую сумму ущерба оценили в 210 000 евро. В соответствии с решением суда от 2017 г., которое в том же году подтвердил Апелляционный суд, а в 2019 г. — Кассационный суд, Геан должен был возместить эти средства и выплатить штраф в 75 000 евро. Кроме того, его приговорили к двухлетнему тюремному заключению, но один год — условно. Вдобавок чиновнику запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.