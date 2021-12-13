Во Франции отправили в тюрьму бывшего главу администрации Саркози
Экс-министр внутренних дел, заморских территорий, местного самоуправления и иммиграции Франции (2011-2012 гг.) и бывший генеральный секретарь президента этой страны (2007-2011 гг.) Клод Геан отправлен в парижскую тюрьму Санте в рамках дела о незаконной выплате денежных премий от 2017 г., сообщает Le Parisien. Эту информацию подтвердил адвокат экс-чиновника Филипп Бушес Эль Гози. Таким образом, Генеральная прокуратура Франции отменила условно-досрочное освобождение Геана и отсрочку его наказания, уточнило издание.
Данное дело было возбуждено в 2015 г. Оно относится к периоду 2002-2004 гг., когда Геан работал директором кабинета занимавшего в тот момент пост министра внутренних дел Николя Саркози (был президентом Франции с 2007 по 2012 г.). Следствие установило, что чиновник ежемесячно выплачивал себе и бывшему директору национальной полиции Мишелю Годену по 10 000 евро в виде премий. Деньги также получали три помощника Геана. Это финансировалось за счет бюджетных средств министерства, выделенных на оперативную работу полиции.
Общую сумму ущерба оценили в 210 000 евро. В соответствии с решением суда от 2017 г., которое в том же году подтвердил Апелляционный суд, а в 2019 г. — Кассационный суд, Геан должен был возместить эти средства и выплатить штраф в 75 000 евро. Кроме того, его приговорили к двухлетнему тюремному заключению, но один год — условно. Вдобавок чиновнику запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.
Изначально Геан получил условно-досрочное освобождение на шесть месяцев и частичную отсрочку отбывания наказания на три месяца. Однако теперь решение отменили из-за того, что экс-чиновник не выплачивает средства «достаточно быстро», пишет Le Parisien. По информации издания, оставшийся размер долга на данный момент составляет 115 000 евро. Так, с пенсии Геона в 5500 евро ежемесячно списывается штраф в 3000 евро. Выплачивать средства быстрее у экс-министра не получается, утверждает газета.
Адвокат бывшего чиновника заявил, что теперь пытается вернуть Геана из тюрьмы. Правозащитник указал, что в январе экс-соратнику Саркози исполнится 77 лет и он страдает от проблем с сердцем.