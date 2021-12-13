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Песков объяснил решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте

Ведомости

Правительство совместно с партией «Единая Россия» продолжат «скрупулезную» работу в рамках подготовки законопроекта о QR-кодах на транспорте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Так или иначе работа будет продолжаться, здесь и "Единая Россия", и правительство готовы дальше к очень скрупулезной работе, но пока партия в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что документ очень «сложный технологически, логистически, и он требует очень скрупулезной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться». На вопрос о том, присоединится ли президент Владимир Путин к доработке инициативы, Песков ответил, что сначала необходимо получить результаты работы экспертов — профильных комитетов Госдумы, фракции ЕР и правительства.

Пресс-секретарь отметил, что позиция Путина по этом вопросу принципиальна — абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных законопроектов должны быть интересы людей. В русле этой позиции и будет продолжаться работа.

«С самого начала "Единая Россия" заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, Минтрансом погружалась в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект и на нынешней стадии гарантировать [отсутствие] негативных последствий для людей очень сложно. Поэтому было принято такое решение — снять его [законопроект] с рассмотрения», — заключил Песков.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. 

Второй законопроект предполагает внесение изменений в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта для введения QR-кодов в самолетах и поездах. До 1 февраля будет установлен переходный период — вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Планируется, что обе нормы будут действовать до 1 июня 2022 г.

13 декабря глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что законопроект будут дорабатывать, несмотря на снятие с рассмотрения.

Ранее по теме: В Госдуме заявили о доработке законопроекта о QR-кодах на транспорте

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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