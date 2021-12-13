Мурашко заявил об удовлетворительном состоянии россиян с «омикроном»

«Там все в удовлетворительном состоянии, и большинство из них имеет иммунитет», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Мурашко, у заразившихся был иммунитет к коронавирусу: ранее они либо вакцинировались, либо переболели COVID-19. При этом 9 декабря министр сказал, что первые два человека в России, у которых выявили «омикрон», переносят болезнь в легкой форме.