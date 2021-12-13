Мурашко заявил об удовлетворительном состоянии россиян с «омикроном»
Люди, которые вернулись в Россию из ЮАР и сдали положительные тесты на наличие штамма коронавируса «омикрон», находятся в удовлетворительном состоянии, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Там все в удовлетворительном состоянии, и большинство из них имеет иммунитет», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Мурашко, у заразившихся был иммунитет к коронавирусу: ранее они либо вакцинировались, либо переболели COVID-19. При этом 9 декабря министр сказал, что первые два человека в России, у которых выявили «омикрон», переносят болезнь в легкой форме.
Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «омикрон» обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм нашли у граждан 6 декабря.
«Омикрон» выявили на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у него 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Такая особенность делает данный штамм более заразным, усиливает его связываемость с рецепторами, потенциально повышает уровень проникновения в клетки человека и влияет на увеличение инфекционности, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
После появления «омикрона» Россия ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Также с 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в страну для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.