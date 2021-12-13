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В России число случаев заражения омикроном достигло 16

Ведомости

Штамм коронавируса омикрон подтвержден у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Об этом сообщает ТАСС о ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой. 

Первые случаи заражения новым африканским штаммом COVID-19 были выявлены у двух россиян после возвращения из ЮАР. Как сообщал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, вернувшиеся граждане были вакцинированы и в настоящее время переносят болезнь легко. 

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), омикрон выявлен в 63 странах мира. У нового штамма выявлено множество мутаций, однако пока до конца не известно, как они влияют на свойства вируса.

Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее по теме: Что известно о штамме коронавируса омикрон

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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