В России число случаев заражения омикроном достигло 16
Штамм коронавируса омикрон подтвержден у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Об этом сообщает ТАСС о ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.
Первые случаи заражения новым африканским штаммом COVID-19 были выявлены у двух россиян после возвращения из ЮАР. Как сообщал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, вернувшиеся граждане были вакцинированы и в настоящее время переносят болезнь легко.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), омикрон выявлен в 63 странах мира. У нового штамма выявлено множество мутаций, однако пока до конца не известно, как они влияют на свойства вируса.
Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.