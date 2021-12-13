«Госуслуги» смогут выдавать сертификаты по тесту на антитела к COVID-19 в декабре

13 декабря Голикова в ходе заседания фракции «Единая Россия» в Госдуме заявила, что граждане РФ смогут получать COVID-сертификаты в случае обнаружения антител к коронавирусу. Он будет действовать один год, если начиная с 1 января 2021 г. также будет получен положительный ПЦР-тест. Без положительного ПЦР-теста сертификат будет действовать полгода, столько же — при вакцинации иностранным препаратом.