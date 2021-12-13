«Госуслуги» смогут выдавать сертификаты по тесту на антитела к COVID-19 в декабре
Портал «Госуслуги» будет технически готов выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом по тесту на антитела в течение декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой передает ТАСС.
«Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим», — сказала она журналистам.
13 декабря Голикова в ходе заседания фракции «Единая Россия» в Госдуме заявила, что граждане РФ смогут получать COVID-сертификаты в случае обнаружения антител к коронавирусу. Он будет действовать один год, если начиная с 1 января 2021 г. также будет получен положительный ПЦР-тест. Без положительного ПЦР-теста сертификат будет действовать полгода, столько же — при вакцинации иностранным препаратом.
До этого QR-код можно было получить только после прохождения вакцинации от коронавируса. Сертификат выдавался сроком на год.