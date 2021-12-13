Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
Члены Совета Госдумы единогласно поддержали предложение комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры снять с рассмотрения законопроект о введении обязательства по предъявлению QR-кодов о вакцинации, перенесении COVID-19 или справки о медотводе от прививки для использования междугороднего и международного транспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Президент Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса», — пояснил он.
Володин сообщил о намерении обсудить возможность снятия законопроекта с рассмотрения накануне. Он сказал, что нужно «действовать очень аккуратно, взвешенно» и изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей». Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев рассказал, что инициатива будет дорабатываться. Ранее о необходимости доработки идеи заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что законопроект «сложный технологически, логистически» и «требует очень скрупулезной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться». Говоря о мнении президента России Владимира Путина по данному вопросу, он отметил, что позиция главы государства принципиальна: абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных инициатив должны быть интересы людей.
9 декабря Путин заявил о необходимости дополнительно проработать законопроект о введении обязательства по предъявлению QR-кода о вакцинации от коронавируса для использования общественного транспорта. Глава государства указал, что нужно быть «очень аккуратными» при принятии подобных решений. Он заверил, что правительство постарается избежать опрометчивости при реализации подобных мер.
Кабмин внес в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19 либо справку о медотводе. Второй законопроект предполагал внесение изменений в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта для введения QR-кодов в самолетах и поездах. Предполагалось, что до 1 февраля будет установлен переходный период — вместо QR-кодов и справок можно будет предъявить ПЦР-тест. Планировалось, что обе нормы будут действовать до 1 июня 2022 г.
6 ноября суточный прирост зараженных коронавирусом в России достиг рекордных за все время пандемии 41 335 случаев. После этого показатель стал снижаться. За последние 24 часа инфекция подтвердилась у 29 558 граждан, скончался 1121 пациент с COVID-19. Общее число инфицированных жителей страны на сегодняшний день превышает 10 млн. Из них почти 8,8 млн выздоровели, 290 604 умерли.