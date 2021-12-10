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Москалькова заявила о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах

Ведомости

Законопроект об обязательном предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест нуждается в существенной доработке, заявила в эфире телеканала ОТР уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Сегодня совершенно очевидно, что законопроект требует существенной доработки для того, чтобы появился QR-код и для тех, кто без прививки, но имеет, например, большое количество антител — стало быть, он переболел, прививка ему сегодня не показана и он в то же время не является субъектом повышенных рисков», — сказала она.

Москалькова добавила, что доработки требуют и другие моменты инициативы. Омбудсмен заявила о готовности направить в Госдуму заключение экспертов на законопроект. В этом документе «очень много вопросов», отметила она.

Вчера президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнительно проработать законопроект о введении обязательства по предъявлению QR-кода о вакцинации от коронавируса для использования общественного транспорта. Глава государства указал, что нужно быть «очень аккуратными» при принятии подобных решений. Он заверил, что правительство постарается избежать опрометчивости при реализации подобных мер.

Кабмин внес в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. Второй законопроект предполагает внесение изменений в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта для введения QR-кодов в самолетах и поездах. До 1 февраля будет установлен переходный период — вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Планируется, что обе нормы будут действовать до 1 июня 2022 г.

Ранее по теме: Госдума скорректирует законопроекты об обязательных QR-кодах ко второму чтению

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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