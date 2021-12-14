Песков призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему из-за омикрон-штамма
Новый штамм коронавируса омикрон пока недостаточно изучен, однако он является новой угрозой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал «надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему».
«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашем кредо в плане готовности», — заявил Песков. По его словам, логистика в России готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. Система прошла несколько волн заболеваемости коронавирусом, а специалисты наработали «много опыта».
«Диаметрально противоположные точки зрения ученых по омикрону говорят о том, что он пока недостаточно изучен, поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это, не опасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Но безусловно это новый штамм, новая угроза», — заявил Песков.
Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона. В России, по данным на 14 декабря, омикрон обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря. Сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за появления нового штамма.