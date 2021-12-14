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Песков призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему из-за омикрон-штамма

Ведомости

Новый штамм коронавируса омикрон пока недостаточно изучен, однако он является новой угрозой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал «надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему».

«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашем кредо в плане готовности», — заявил Песков. По его словам, логистика в России готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. Система прошла несколько волн заболеваемости коронавирусом, а специалисты наработали «много опыта».

«Диаметрально противоположные точки зрения ученых по омикрону говорят о том, что он пока недостаточно изучен, поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это, не опасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Но безусловно это новый штамм, новая угроза», — заявил Песков.

Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона. В России, по данным на 14 декабря, омикрон обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря. Сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за появления нового штамма. 

Ранее по теме: ВОЗ спрогнозировала рост числа госпитализаций и смертей из-за омикрона

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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