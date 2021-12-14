Собянин назвал количество получивших первый компонент вакцины от коронавируса в Москве

«Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей. Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций», — сообщил Собянин.