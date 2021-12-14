Собянин назвал количество получивших первый компонент вакцины от коронавируса в Москве
Первым компонентом препарата от коронавируса вакцинировались более 5,8 млн москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей. Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций», — сообщил Собянин.
Ситуацию с коронавирусом в Москве мэр оценил как стабильную.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной. За последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%», — подчеркнул он.
14 декабря правительство Москвы выделило дополнительные 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19. Дополнительное финансирование позволит обеспечить своевременную и качественную медпомощь пациентам с коронавирусом, а также сохранить объемы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям, отметили в правительстве города. Москва получила средства из федерального бюджета по распоряжению правительства России от 4 декабря.