Собянин объявил о сокращении срока действия QR-кодов по ПЦР-тестам в Москве

Штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции. В России, по данным на 14 декабря, «омикрон» обнаружили у 16 из 177 граждан, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря. Сегодня ВОЗ сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за нового штамма.