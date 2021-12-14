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Собянин объявил о сокращении срока действия QR-кодов по ПЦР-тестам в Москве

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QR-коды москвичей, полученные на основании отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, будут действовать два дня вместо трех, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней. Причина — ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма», — пояснил он.

Срок действия QR-кодов, полученных после прохождения вакцинации от коронавируса, останется прежним — один год. QR-коды, выдаваемые переболевшим COVID-19 людям, будут действовать не шесть, а 12 месяцев.

Собянин уточнил, что полугодовые QR-коды перенесших коронавирус продлят автоматически. Это касается и тех, у кого срок действия документов истек: QR-коды им пролонгируют, если после перенесения COVID-19 прошло меньше года.

Все указанные меры вступят в силу с 20 декабря. 7 декабря Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому срок действия отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус в России сокращен с 72 до 48 часов.

Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается стабильной. По его словам, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения сократилось на 7%, а госпитализаций — на 6%. Согласно статистике оперштаба, за последние сутки инфекция подтвердилась у 1976 жителей столицы против 2894 днем ранее. Общее число зараженных за время пандемии в городе составляет 1 989 248 человек, 35 471 пациентов с COVID-19 умерли.

Штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции. В России, по данным на 14 декабря, «омикрон» обнаружили у 16 из 177 граждан, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм был обнаружен в стране 6 декабря. Сегодня ВОЗ сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за нового штамма.

Ранее по теме: Попова сообщила о прививках от COVID-19 у 11 зараженных омикрон-штаммом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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