В России сократили срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов

На сегодняшний день в России подтверждены два случая заражения новым вариантом коронавируса — это прибывшие накануне из ЮАР россияне. Омикрон был изначально обнаружен в Ботсване 9 ноября, но позднее получил широкое распространение в соседней ЮАР, которая уже запретила инфицированным этим штаммом покидать страну. Ряд государств ранее уже ввели ограничения на въезд из ЮАР и других стран региона Южной Африки. По данным Всемирной организации здравоохранения, случаев смерти от нового штамма пока не зарегистрировано.