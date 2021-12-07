В России сократили срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Срок действия отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус в России сокращен с 72 до 48 часов, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Попова анонсировала изменения 30 ноября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Она объяснила введение ограничений распространением нового штамма коронавируса омикрон — его повышенной заразностью и предполагаемой способностью вызывать «более быстрый ответ организма».
Ранее во вторник Попова сообщила, что положительные результаты ПЦР-тестов при заражении омикрон-штаммом появляются на вторые сутки. Она призвала возвращающихся в Россию внимательно следить за своим здоровьем даже при отрицательном ПЦР-тесте и при необходимости сдать еще один.
На сегодняшний день в России подтверждены два случая заражения новым вариантом коронавируса — это прибывшие накануне из ЮАР россияне. Омикрон был изначально обнаружен в Ботсване 9 ноября, но позднее получил широкое распространение в соседней ЮАР, которая уже запретила инфицированным этим штаммом покидать страну. Ряд государств ранее уже ввели ограничения на въезд из ЮАР и других стран региона Южной Африки. По данным Всемирной организации здравоохранения, случаев смерти от нового штамма пока не зарегистрировано.