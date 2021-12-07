Газета
Общество

В России сократили срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов

Ведомости

Срок действия отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус в России сокращен с 72 до 48 часов, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Попова анонсировала изменения 30 ноября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Она объяснила введение ограничений распространением нового штамма коронавируса омикрон — его повышенной заразностью и предполагаемой способностью вызывать «более быстрый ответ организма».

Ранее во вторник Попова сообщила, что положительные результаты ПЦР-тестов при заражении омикрон-штаммом появляются на вторые сутки. Она призвала возвращающихся в Россию внимательно следить за своим здоровьем даже при отрицательном ПЦР-тесте и при необходимости сдать еще один. 

На сегодняшний день в России подтверждены два случая заражения новым вариантом коронавируса — это прибывшие накануне из ЮАР россияне. Омикрон был изначально обнаружен в Ботсване 9 ноября, но позднее получил широкое распространение в соседней ЮАР, которая уже запретила инфицированным этим штаммом покидать страну. Ряд государств ранее уже ввели ограничения на въезд из ЮАР и других стран региона Южной Африки. По данным Всемирной организации здравоохранения, случаев смерти от нового штамма пока не зарегистрировано.

Ранее по теме: Заболевшим cо штаммом коронавируса «омикрон» запретили выезд из ЮАР

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных