Заболевшим cо штаммом коронавируса «омикрон» запретили выезд из ЮАР

Штамм «омикрон» был впервые обнаружен 9 ноября в Ботсване, однако широкое распространение получил в граничащей с ней ЮАР. С тех пор новый вариант вируса был обнаружен уже в 40 странах. В понедельник его выявили у двух россиян, прибывших из ЮАР. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала «омикрон» вариантом, вызывающим озабоченность, из-за непривычно большого количества мутаций в S-белке, которые потенциально повышают заразность вируса.