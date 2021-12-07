Заболевшим cо штаммом коронавируса «омикрон» запретили выезд из ЮАР
Власти Южно-Африканской Республики запретили людям, зараженным новым «омикрон»-штаммом коронавируса, покидать страну. Об этом сообщило во вторник, 7 декабря, российское посольство в ЮАР.
«ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну», — говорится в заявлении дипмиссии (цитата по «РИА Новости»).
В посольстве добавили, что ЮАР ведет переговоры со странами, приостановившими авиасообщение с республикой, с целью убедить их пересмотреть это решение. Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса Россия с 28 ноября временно ограничила въезд иностранных граждан, проживающих на территории ЮАР и ряда других государств Южной Африки.
Штамм «омикрон» был впервые обнаружен 9 ноября в Ботсване, однако широкое распространение получил в граничащей с ней ЮАР. С тех пор новый вариант вируса был обнаружен уже в 40 странах. В понедельник его выявили у двух россиян, прибывших из ЮАР. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала «омикрон» вариантом, вызывающим озабоченность, из-за непривычно большого количества мутаций в S-белке, которые потенциально повышают заразность вируса.
Накануне в ВОЗ сообщили, что предварительные данные исследований свидетельствуют о протекании заболевания COVID-19 у пациентов, заразившихся этим штаммом коронавируса, в более легкой форме. «Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся "омикроном", как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано», — сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.