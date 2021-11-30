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Срок действия ПЦР-теста в России сократят до 48 часов из-за штамма «омикрон»

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Роспотребнадзор попросил сократить срок действия ПЦР-теста на COVID-19 с 72 до 48 часов из-за особенностей нового штамма коронавируса «омикрон», сообщила глава ведомства Анна Попова.

«С учетом особенностей нового штамма омикрон, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Речь идет о новом штамме коронавируса «омикрон» с необычно большим количеством мутаций в S-белке, необходимом патогену для того, чтобы проникнуть в клетку организма. Попова отметила, что вирус вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. При этом меры профилактики не изменились: это вакцинация, ревакцинация, сокращение социальных контактов и ношение масок. По словам главы Роспотребнадзора, на въезде в Россию организовано бесплатное ПЦР-тестирование для граждан тех стран, где были зафиксированы случаи заражения штаммом.

Центр им. Гамалеи уже начал разработку адаптации вакцины «Спутник V» к новой мутации коронавируса. При этом в центре отметили, что считают существующие вакцины эффективными против этого штамма. По оценке Российского фонда прямых инвестиций, который занимается продвижением «Спутника V» за рубежом, несколько сотен миллионов бустерных доз отечественной вакцины против «омикрона» могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022-го, а всего в следующем году — более 3 млрд доз.

Штамм «омикрон» был впервые обнаружен в ноябре в ЮАР и Ботсване, позднее его выявили и в других странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала глобальный риск, связанный с распространением этого варианта коронавируса, «очень высоким». О случаях заражения штаммом в России пока не сообщалось, однако страна уже ввела ограничения на въезд иностранцев из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара и Эсватини. Прямое авиасообщение с Танзанией, закрытое с лета, было приостановлено на дополнительное время — до 1 февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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