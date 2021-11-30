Срок действия ПЦР-теста в России сократят до 48 часов из-за штамма «омикрон»

Штамм «омикрон» был впервые обнаружен в ноябре в ЮАР и Ботсване, позднее его выявили и в других странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала глобальный риск, связанный с распространением этого варианта коронавируса, «очень высоким». О случаях заражения штаммом в России пока не сообщалось, однако страна уже ввела ограничения на въезд иностранцев из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара и Эсватини. Прямое авиасообщение с Танзанией, закрытое с лета, было приостановлено на дополнительное время — до 1 февраля 2022 г.