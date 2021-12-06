ВОЗ заявила об отсутствии смертей от штамма омикрон
В мире пока не зарегистрировано случаев смерти от штамма коронавируса омикрон, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РБК. По его словам, ученым нужно еще несколько недель, чтобы определить, насколько омикрон заразен и насколько тяжелое течение заболевания он вызывает.
В России действует обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. С 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в Россию для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова.
Омикрон, по данным ВОЗ на 1 декабря, обнаружили более чем в 20 странах мира. В России, по данным Роспотребнадзора, случаев такого штамма не выявлено.