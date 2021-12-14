Путин поручил удвоить надбавки медикам за работу с ковид-больными в праздники

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 г. на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — заявил Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой (цитата по ТАСС). Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что на эти цели потребуется около 8 млрд руб.