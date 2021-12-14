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Путин поручил удвоить надбавки медикам за работу с ковид-больными в праздники

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил выплатить двойную спецнадбавку медикам и социальным работникам, которым предстоит в новогодние праздники работать с инфицированными COVID-19 пациентами. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 г. на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — заявил Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой (цитата по ТАСС). Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что на эти цели потребуется около 8 млрд руб.

Голикова в свою очередь сообщила, что правительство приняло решение продлить предоставление страховых и специальных социальных выплат медицинским и социальным работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. «Будет продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковидом», — заключила вице-премьер (цитата по ТАСС). 

14 декабря правительство Москвы выделило дополнительные 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19. Дополнительное финансирование позволит обеспечить своевременную и качественную медпомощь пациентам с коронавирусом, а также сохранить объемы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям, отметили в правительстве города.

Ранее по теме: Собянин выделил более 250 млн рублей на перевозки медиков и пациентов после COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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