Путин поручил удвоить надбавки медикам за работу с ковид-больными в праздники
Президент России Владимир Путин поручил выплатить двойную спецнадбавку медикам и социальным работникам, которым предстоит в новогодние праздники работать с инфицированными COVID-19 пациентами. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.
«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 г. на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — заявил Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой (цитата по ТАСС). Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что на эти цели потребуется около 8 млрд руб.
Голикова в свою очередь сообщила, что правительство приняло решение продлить предоставление страховых и специальных социальных выплат медицинским и социальным работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. «Будет продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковидом», — заключила вице-премьер (цитата по ТАСС).
14 декабря правительство Москвы выделило дополнительные 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19. Дополнительное финансирование позволит обеспечить своевременную и качественную медпомощь пациентам с коронавирусом, а также сохранить объемы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям, отметили в правительстве города.