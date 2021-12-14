Попова объяснила появление новых штаммов коронавируса в ЮАР

По данным ВОЗ, на сегодняшний день «омикрон» найден более чем в 60 странах мира. В России, по данным на 14 декабря, его обнаружили у 16 из 177 граждан, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм выявили в стране 6 декабря. Сегодня ВОЗ сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за нового штамма.