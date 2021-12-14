Попова объяснила появление новых штаммов коронавируса в ЮАР
Появление в ЮАР новых штаммов коронавируса обусловлено высокой долей заражений ВИЧ среди молодого населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола в Совете Федерации «О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля». Трансляция заседания велась на Youtube-канале верхней палаты парламента.
«ЮАР обладает молодым населением, которое, к сожалению, на 20% поражено вирусом иммунодефицита человека. Складываются особые условия для формирования новых штаммов», — сказала она.
Ранее вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» мог появиться у человека, зараженного ВИЧ и имеющего ослабленный иммунитет. Ученый уточнил, что у подобных пациентов новые варианты инфекции возникают с большей частотой.
Штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день «омикрон» найден более чем в 60 странах мира. В России, по данным на 14 декабря, его обнаружили у 16 из 177 граждан, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм выявили в стране 6 декабря. Сегодня ВОЗ сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за нового штамма.