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Попова объяснила появление новых штаммов коронавируса в ЮАР

Ведомости

Появление в ЮАР новых штаммов коронавируса обусловлено высокой долей заражений ВИЧ среди молодого населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола в Совете Федерации «О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля». Трансляция заседания велась на Youtube-канале верхней палаты парламента.

«ЮАР обладает молодым населением, которое, к сожалению, на 20% поражено вирусом иммунодефицита человека. Складываются особые условия для формирования новых штаммов», — сказала она.

Ранее вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» мог появиться у человека, зараженного ВИЧ и имеющего ослабленный иммунитет. Ученый уточнил, что у подобных пациентов новые варианты инфекции возникают с большей частотой.

Штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день «омикрон» найден более чем в 60 странах мира. В России, по данным на 14 декабря, его обнаружили у 16 из 177 граждан, вернувшихся из ЮАР. Впервые этот штамм выявили в стране 6 декабря. Сегодня ВОЗ сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за нового штамма.

Ранее по теме: Песков призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему из-за омикрон-штамма

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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