Газета
Общество

Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте к Новому году

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выступил против введения в стране QR-кодов на транспорте под Новый год. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — прокомментировал президент решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

9 декабря Путин заявил о необходимости дополнительно проработать законопроект. Глава государства указал, что нужно быть «очень аккуратными» при принятии подобных решений. Он заверил, что правительство постарается избежать опрометчивости при реализации подобных мер. Уже 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента снимет поправки с рассмотрения на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак объяснил, что решение было принято потому, что документ не был готов даже к первому чтению в Госдуме. Однако он подчеркнул, что здоровье пассажиров общественного транспорта остается на повестке дня, поэтому подобный законопроект еще будет обсуждаться с экспертным сообществом.

При этом работа над аналогичным законопроектом, внесенным одновременно с первым (об использовании QR-кодов при посещении общественных мест), продолжается. Дума рассмотрит его в первом чтении в четверг, 16 декабря.

Ранее по теме: Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных