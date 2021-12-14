Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте к Новому году

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак объяснил, что решение было принято потому, что документ не был готов даже к первому чтению в Госдуме. Однако он подчеркнул, что здоровье пассажиров общественного транспорта остается на повестке дня, поэтому подобный законопроект еще будет обсуждаться с экспертным сообществом.