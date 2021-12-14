Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте к Новому году
Президент РФ Владимир Путин выступил против введения в стране QR-кодов на транспорте под Новый год. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — прокомментировал президент решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.
9 декабря Путин заявил о необходимости дополнительно проработать законопроект. Глава государства указал, что нужно быть «очень аккуратными» при принятии подобных решений. Он заверил, что правительство постарается избежать опрометчивости при реализации подобных мер. Уже 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента снимет поправки с рассмотрения на основе учета мнений регионов и обращений граждан.
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак объяснил, что решение было принято потому, что документ не был готов даже к первому чтению в Госдуме. Однако он подчеркнул, что здоровье пассажиров общественного транспорта остается на повестке дня, поэтому подобный законопроект еще будет обсуждаться с экспертным сообществом.
При этом работа над аналогичным законопроектом, внесенным одновременно с первым (об использовании QR-кодов при посещении общественных мест), продолжается. Дума рассмотрит его в первом чтении в четверг, 16 декабря.