Создание «санитарного щита» России начнется в январе 2022 года
С января следующего года пункты пропуска через государственную границу России начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о прибывающих на территорию страны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Автоматизированными системами будут оснащены 99 пунктов пропуска на границе. Это произойдет в рамках проекта «Санитарный щит», который направлен на снижение рисков проникновения биологических угроз на территорию России. Предполагается, что потенциальную опасность можно будет определять на месте, в том числе — через развертывание в стране сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций.
«Санитарный щит» был одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 г., которые утвердил в начале октября премьер-министр Михаил Мишустин. Помимо границы планируется модернизировать и систему медицинской реабилитации граждан после перенесенных заболеваний и травм, а также оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации и около 130 дневных стационаров.
5 декабря Мишустин также утвердил положение о создании в РФ федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и станет частью «Санитарного щита».
Отвечать за формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору. Она будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах.