Создание «санитарного щита» России начнется в январе 2022 года

Автоматизированными системами будут оснащены 99 пунктов пропуска на границе. Это произойдет в рамках проекта «Санитарный щит», который направлен на снижение рисков проникновения биологических угроз на территорию России. Предполагается, что потенциальную опасность можно будет определять на месте, в том числе — через развертывание в стране сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций.