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Общество

Создание «санитарного щита» России начнется в январе 2022 года

Ведомости

С января следующего года пункты пропуска через государственную границу России начнут оборудовать автоматизированными системами пропуска пассажиров и устройствами для считывания данных о прибывающих на территорию страны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Автоматизированными системами будут оснащены 99 пунктов пропуска на границе. Это произойдет в рамках проекта «Санитарный щит», который направлен на снижение рисков проникновения биологических угроз на территорию России. Предполагается, что потенциальную опасность можно будет определять на месте, в том числе — через развертывание в стране сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций.

«Санитарный щит» был одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 г., которые утвердил в начале октября премьер-министр Михаил Мишустин. Помимо границы планируется модернизировать и систему медицинской реабилитации граждан после перенесенных заболеваний и травм, а также оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации и около 130 дневных стационаров.

5 декабря Мишустин также утвердил положение о создании в РФ федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и станет частью «Санитарного щита».

Отвечать за формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору. Она будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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