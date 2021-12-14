Ковидный сертификат дополнят данными о медотводе от прививки

С 8 ноября в России введены сертификаты о вакцинации и перенесенном коронавирусе нового образца. Они включают в себя сведения о владельце документа — ФИО, дату рождения, пол, адрес проживания, паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС, информацию о прохождении вакцинации и ревакцинации, а также о побочных эффектах от прививок. Сертификат представлен на русском и английском языках. Документы старого образца перевели в новый вид автоматически.