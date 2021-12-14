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Общество

Ковидный сертификат дополнят данными о медотводе от прививки

Ведомости

Данные о наличии у человека медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса внесут в ковидные сертификаты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.

«Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном», — приводят ее слова «РИА Новости».

Голикова исключила наличие в таких документах сведений, нарушающих права граждан в части публичного доступа к информации. Она добавила, что сертификат оснащен штрих-кодом, защищающим от фальсификации.

С 8 ноября в России введены сертификаты о вакцинации и перенесенном коронавирусе нового образца. Они включают в себя сведения о владельце документа — ФИО, дату рождения, пол, адрес проживания, паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС, информацию о прохождении вакцинации и ревакцинации, а также о побочных эффектах от прививок. Сертификат представлен на русском и английском языках. Документы старого образца перевели в новый вид автоматически.

QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, действует в течение года с момента получения второго компонента соответствующего препарата. Для переболевших COVID-19 установлены аналогичные сроки.

По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7% при цели в 80%. Первую из двух доз одного из соответствующих препаратов получили почти 74,2 млн граждан, из них около 67,3 млн завершили курс вакцинации. Переболели COVID-19 8,8 млн жителей страны.

Ранее по теме: Срок действия сертификата переболевшего COVID-19 продлят до года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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