Ковидный сертификат дополнят данными о медотводе от прививки
Данные о наличии у человека медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса внесут в ковидные сертификаты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.
«Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном», — приводят ее слова «РИА Новости».
Голикова исключила наличие в таких документах сведений, нарушающих права граждан в части публичного доступа к информации. Она добавила, что сертификат оснащен штрих-кодом, защищающим от фальсификации.
С 8 ноября в России введены сертификаты о вакцинации и перенесенном коронавирусе нового образца. Они включают в себя сведения о владельце документа — ФИО, дату рождения, пол, адрес проживания, паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС, информацию о прохождении вакцинации и ревакцинации, а также о побочных эффектах от прививок. Сертификат представлен на русском и английском языках. Документы старого образца перевели в новый вид автоматически.
QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, действует в течение года с момента получения второго компонента соответствующего препарата. Для переболевших COVID-19 установлены аналогичные сроки.
По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7% при цели в 80%. Первую из двух доз одного из соответствующих препаратов получили почти 74,2 млн граждан, из них около 67,3 млн завершили курс вакцинации. Переболели COVID-19 8,8 млн жителей страны.